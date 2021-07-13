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Суд арестовал имущество соратника Медведчука депутата Козака

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 17:50
Суд арестовал имущество соратника Медведчука депутата Козака - Фото
Тарас Козак (Фото - скриншот из видео 112 Украина - Youtube)

Печерский суд столицы наложил арест на движимое и недвижимое имущество народного депутата и соратника лидера ОПЗЖ Виктора МедведчукаТараса Козака. Решение было принято по ходатайству генпрокурора Ирины Венедиктовой, рассказали в Офисе генпрокуратуры.

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По версии следствия, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и его соратник Козак в 2015 году вступили в предварительный сговор с властями РФ, чтобы добывать полезные ископаемые в шельфе Черного моря возле оккупированного Крыма. 

Также в СБУ заявили, что уже находясь в РФ, Козак получал от Медведчука секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины.

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Дарья Мостовая
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Тарас Козак арест имущества Печерский суд
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