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Пекин винит Кремль в утечке информации о переговорах про поставки оружия – The Economist

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 20:25
Пекин винит Кремль в утечке информации о переговорах про поставки оружия – The Economist - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото - EPA)

Китайские власти раздражены из-за того, что информация о переговорах про продажу оружия России стала достоянием гласности, и обвиняют в утечке Кремль. Об этом пишет The Economist.

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Издание со ссылкой на чиновника Евросоюза, который знаком с этим вопросом, сообщает, что официальный Пекин раздражен утечкой, как там уверены, из Кремля информации о переговорах про продажу оружия.

Китай категорически настаивал, чтобы любая поддержка, которую он оказывает Кремлю, оставалась строго конфиденциальной, так как огласка подрывает претензии Пекина на "сохранение нейтралитета". Там также заметили, что "мирная инициатива" Китая была отклонена союзниками Украины, в том числе из-за утечки информации о возможных поставках оружия России, на фоне которой инициатива Пекина выглядела лицемерием. 

При этом Запад, отмечает The Economist, пока вполне уверен в том, что Китай в сложившейся сейчас ситуации не начнет реальные поставки оружия Кремлю. В частности, соответствующие заверения от китайского топ-дипломата Ван И 18 февраля получил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден также заявлял, что "не ожидает крупной инициативы со стороны Китая по поставкам оружия России".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 25 февраля 2023 года в НАТО заявили, что видят "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.
  • 2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.
  • 3 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос пока еще не снят с обсуждения. 

Читайте также: Данилов о поставках Китаем вооружения России: Ему это не нужно от слова совсем

Сергій Бережний
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Китай дипломатия военная помощь the economist
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