Пентагон: Наступление ВСУ идет медленнее, чем США надеялись. Но у них много боевой мощи

В Пентагоне заявили, что наступление Вооруженных Сил Украины идет медленнее, чем надеялись в Вашингтоне, но главные ударные силы еще не пошли в ход. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль.

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По его словам, у Украины осталось много боевой мощи и большая ее часть еще не была пущена в ход.

Он отметил, что на Донбассе и юге ВСУ преднамеренно выискивают слабые места в обороне россиян.

"Я думаю, что настоящее испытание будет, когда они выявят слабые места или создадут слабые места и создадут брешь, как быстро они могут использовать это с боевой мощью, которая у них есть в резерве, и с тем, насколько быстро россияне смогут ответить", — сказал Каль.

Чиновник заявил, что зимой Россия строила оборонительные сооружения, минировала территории, копала траншеи, а Украина готовила силы для наступления.

"И поэтому мы всегда знали, что будет тяжело", — резюмировал он.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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