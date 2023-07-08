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Пентагон: Наступление ВСУ идет медленнее, чем США надеялись. Но у них много боевой мощи

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 14:13
Пентагон: Наступление ВСУ идет медленнее, чем США надеялись. Но у них много боевой мощи - Фото
Колин Каль (Фото: EPA)

В Пентагоне заявили, что наступление Вооруженных Сил Украины идет медленнее, чем надеялись в Вашингтоне, но главные ударные силы еще не пошли в ход. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль.

По его словам, у Украины осталось много боевой мощи и большая ее часть еще не была пущена в ход.

Он отметил, что на Донбассе и юге ВСУ преднамеренно выискивают слабые места в обороне россиян. 

"Я думаю, что настоящее испытание будет, когда они выявят слабые места или создадут слабые места и создадут брешь, как быстро они могут использовать это с боевой мощью, которая у них есть в резерве, и с тем, насколько быстро россияне смогут ответить", — сказал Каль. 

Чиновник заявил, что зимой Россия строила оборонительные сооружения, минировала территории, копала траншеи, а Украина готовила силы для наступления. 

"И поэтому мы всегда знали, что будет тяжело", — резюмировал он.

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

Читайте также: Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев

Дмитрий Гриниченко
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