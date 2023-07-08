Пентагон: Наступ ЗСУ йде повільніше, ніж США сподівалися. Але в них багато бойової сили

У Пентагоні заявили, що наступ Збройних Сил України йде повільніше, ніж сподівалися у Вашингтоні, але головні ударні сили ще не пішли в хід. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль.

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За його словами, в України залишилося багато бойової могутності і більша її частина ще не була введена в хід.

Він зазначив, що на Донбасі та півдні ЗСУ навмисно вишукують слабкі місця в обороні росіян.

"Я думаю, що справжнє випробування буде, коли вони виявлять слабкі місця або створять слабкі місця і створять пролом, як швидко вони можуть використовувати це з бойовою потужністю, яка в них є в резерві, і з тим, наскільки швидко росіяни зможуть відповісти", — сказав Каль.

Чиновник заявив, що взимку Росія будувала оборонні споруди, мінувала території, копала траншеї, а Україна готувала сили для наступу.

"І тому ми завжди знали, що буде тяжко", — резюмував він.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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