RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пентагон: Наступ ЗСУ йде повільніше, ніж США сподівалися. Але в них багато бойової сили

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 14:13
Пентагон: Наступ ЗСУ йде повільніше, ніж США сподівалися. Але в них багато бойової сили - Фото
Колiн Каль (Фото: EPA)

У Пентагоні заявили, що наступ Збройних Сил України йде повільніше, ніж сподівалися у Вашингтоні, але головні ударні сили ще не пішли в хід. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль.

За його словами, в України залишилося багато бойової могутності і більша її частина ще не була введена в хід.

Він зазначив, що на Донбасі та півдні ЗСУ навмисно вишукують слабкі місця в обороні росіян.

"Я думаю, що справжнє випробування буде, коли вони виявлять слабкі місця або створять слабкі місця і створять пролом, як швидко вони можуть використовувати це з бойовою потужністю, яка в них є в резерві, і з тим, наскільки швидко росіяни зможуть відповісти", — сказав Каль.

Чиновник заявив, що взимку Росія будувала оборонні споруди, мінувала території, копала траншеї, а Україна готувала сили для наступу.

"І тому ми завжди знали, що буде тяжко", — резюмував він.

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони. 

Читайте також: Кліщіївка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються — карта боїв

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомоганаступпентагонколін кальДонбасЗапорізька область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 