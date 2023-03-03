Пентагон о Бахмуте: ВСУ продолжают удерживать рубежи, ситуация остается очень нестабильной

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать Бахмут, но ситуация остается очень нестабильной. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, в районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои, а регулярные российские войска и террористы группы Вагнера продолжают наступать.

Он отметил, что ВСУ продолжают удерживать рубежи в городе.

"Ситуация остается очень нестабильной, поэтому мы продолжаем внимательно следить за ней", — сказал Райдер.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

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Дмитро Гриниченко

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