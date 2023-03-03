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Пентагон о Бахмуте: ВСУ продолжают удерживать рубежи, ситуация остается очень нестабильной

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 09:06
Пентагон о Бахмуте: ВСУ продолжают удерживать рубежи, ситуация остается очень нестабильной - Фото
Боец ВСУ (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать Бахмут, но ситуация остается очень нестабильной. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, в районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои, а регулярные российские войска и террористы группы Вагнера продолжают наступать.

Он отметил, что ВСУ продолжают удерживать рубежи в городе. 

"Ситуация остается очень нестабильной, поэтому мы продолжаем внимательно следить за ней", — сказал Райдер.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр – видео

Дмитро Гриниченко
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пентагон война Донбасс бахмут Пэт Райдер
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