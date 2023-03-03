Пентагон о взрывах на территории РФ: США не воюют с Россией и не дают Украине целеуказания

В Пентагоне заявили, что США не дают Вооруженными Силам Украины разведывательные данные для возможных ударов по территории РФ. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя взрывы и инциденты в России.

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По его словам, у него нет информации о том, проводит ли Украина операции на территории РФ, а поэтому стоит обращаться к официальным лицам в Киеве.

Он отметил, что идея о том, что США предоставляют Украине разведданные для ударов по России является абсурдной.

"Мы не воюем с Россией и не ищем войны с Россией. Мы сосредоточены исключительно на поддержке обороны Украины. И так мы будем продолжать делать", — сказал Райдер.

Генерал заявил, что США регулярно консультируются с украинцами по вопросу военной помощи и боевых действий, что указывает на то, что Украина сосредоточена на боевых действиях исключительно на своей территории.

2 марта в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской ДРГ в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречили друг другу.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что это его бойцы пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные россияне с оружием в руках могут бороться с режимом".

В Генштабе ВСУ заявили, что Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, и это местное сопротивление.

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Дмитро Гриниченко

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