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Пентагон: Россия потеряла десятки тысяч человек и половину основных танков, но они учатся

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 12:40
Пентагон: Россия потеряла десятки тысяч человек и половину основных танков, но они учатся - Фото
Селеста Валландер (Фото: Пентагон)

В Пентагоне заявили, что Россия потеряла десятки тысяч человек в войне против Украины и, вероятно, половину своих боевых танков, но оккупанты учатся. Об этом сказала помощница министра обороны США Селеста Валландер.

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По ее словам, наземные возможности армии России значительно ухудшились, что привело к десяткам тысяч жертв и вероятной потере половины ее основных боевых танков.

Она отметила, что РФ продолжает нести потери, но по мере их роста, противник также учится приспосабливаться.

"Они учатся тактически, оперативно и отчасти стратегически, как адаптироваться, и извлекают уроки. Мы видим, как некоторые из них проявляются в том, как Россия проводит, например, операции прямо сейчас на востоке Украины", — сказала Валландер.

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Дмитро Гриниченко
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пентагон армия России война селеста валландер
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