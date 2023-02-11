Пентагон: Россия потеряла десятки тысяч человек и половину основных танков, но они учатся

В Пентагоне заявили, что Россия потеряла десятки тысяч человек в войне против Украины и, вероятно, половину своих боевых танков, но оккупанты учатся. Об этом сказала помощница министра обороны США Селеста Валландер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, наземные возможности армии России значительно ухудшились, что привело к десяткам тысяч жертв и вероятной потере половины ее основных боевых танков.

Она отметила, что РФ продолжает нести потери, но по мере их роста, противник также учится приспосабливаться.

"Они учатся тактически, оперативно и отчасти стратегически, как адаптироваться, и извлекают уроки. Мы видим, как некоторые из них проявляются в том, как Россия проводит, например, операции прямо сейчас на востоке Украины", — сказала Валландер.

Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.

Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.

Читайте также: Рекорд потерь: ВСУ за сутки уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.