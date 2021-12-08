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Переговоры Байдена и Путина. Корниенко говорит – не нагнетайте "зраду" и не читайте росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 13:20
Переговоры Байдена и Путина. Корниенко говорит – не нагнетайте
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко призвал "не нагнетать зраду" из-за отсутствия санкций США против Северного потока-2 и созвона президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским завтра, а не сразу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга в парламенте 8 декабря.

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Отвечая на вопрос о созвоне Байдена с Зеленским 9 декабря, а не сразу после переговоров Путиным, Корниенко сказал, что видит в этом хороший сигнал.

"Президенты разберутся, когда им лучше пообщаться… Я наоборот вижу в этом сигнал, что нет срочности (в разговоре, – ред.), а это значит, что нет той истерии, которую нагнетают и пророссийские СМИ в Украине, и российские СМИ", – сказал он, призвав "сохранять холодный разум" и меньше слушать информацию от РФ, "а лучше вообще ее там не слушать".

Комментируя отсутствие санкций против Северного потока-2 в проекте оборонного бюджета США, Корниенко призвал СМИ воздержаться от нагнетания "зрады" в вопросах, касающихся "нашего главного стратегического партнера – США", так как Штаты "всегда будут поддерживать Украину", и военная помощь, по его словам, увеличивается с каждым годом и вновь будет увеличена.

"Касаемо санкций против Северного потока-2. У них самих есть дискуссия: в Конгрессе США – одно мнение, в Сенате – другое", – сказал он.

Корниенко также напомнил, что сегодня в Германии избрали нового канцлера, а главой Министерства иностранных дел станет сопредседатель партии Союз 90/Зеленые, "ярая противница Северного потока". На фоне этого он призвал "рассматривать все комплексно".

  • 7 декабря прошли переговоры Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.
  • Комитеты Палаты представителей и Сената США по вооруженным силам выпустили компромиссную версию оборонного бюджета на 2022 год: там нет санкций против Северного потока-2, но есть помощь ВСУ.
  • Созвона Байдена с Зеленским вчера не было. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил LIGA.net, что американской администрации нужно проанализировать итоги переговоров с Путиным.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский санкции владимир путин северный поток-2 джо байден Александр Корниенко
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