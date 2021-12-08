Переговоры Байдена и Путина. Корниенко говорит – не нагнетайте "зраду" и не читайте росСМИ

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко призвал "не нагнетать зраду" из-за отсутствия санкций США против Северного потока-2 и созвона президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским завтра, а не сразу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга в парламенте 8 декабря.

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Отвечая на вопрос о созвоне Байдена с Зеленским 9 декабря, а не сразу после переговоров Путиным, Корниенко сказал, что видит в этом хороший сигнал.

"Президенты разберутся, когда им лучше пообщаться… Я наоборот вижу в этом сигнал, что нет срочности (в разговоре, – ред.), а это значит, что нет той истерии, которую нагнетают и пророссийские СМИ в Украине, и российские СМИ", – сказал он, призвав "сохранять холодный разум" и меньше слушать информацию от РФ, "а лучше вообще ее там не слушать".

Комментируя отсутствие санкций против Северного потока-2 в проекте оборонного бюджета США, Корниенко призвал СМИ воздержаться от нагнетания "зрады" в вопросах, касающихся "нашего главного стратегического партнера – США", так как Штаты "всегда будут поддерживать Украину", и военная помощь, по его словам, увеличивается с каждым годом и вновь будет увеличена.

"Касаемо санкций против Северного потока-2. У них самих есть дискуссия: в Конгрессе США – одно мнение, в Сенате – другое", – сказал он.

Корниенко также напомнил, что сегодня в Германии избрали нового канцлера, а главой Министерства иностранных дел станет сопредседатель партии Союз 90/Зеленые, "ярая противница Северного потока". На фоне этого он призвал "рассматривать все комплексно".

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Оксана Житнюк

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