Партия колючей проволоки для борьбы с нелегалами отправилась в Литву: фото

Украина направила в Литву колючую проволоку для защиты границы с Беларусью от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Груз колючей проволоки весом более 38 тонн отправился в Литву сегодня, 12 августа 2021 года.

Это первый из трех этапов гуманитарной помощи, которую Украина окажет Литве в рамках решения президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабмина, чтобы помочь преодолеть кризис с нелегальными мигрантами, прибывающими в страну с территории Беларуси.

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Денис Юдин

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