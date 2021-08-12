Партия колючей проволоки для борьбы с нелегалами отправилась в Литву: фото
12.08.2021, 14:22
Отправка колючей проволоки в Литву (Фото – пресс-служба ГСЧС)
Украина направила в Литву колючую проволоку для защиты границы с Беларусью от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Груз колючей проволоки весом более 38 тонн отправился в Литву сегодня, 12 августа 2021 года.
Это первый из трех этапов гуманитарной помощи, которую Украина окажет Литве в рамках решения президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабмина, чтобы помочь преодолеть кризис с нелегальными мигрантами, прибывающими в страну с территории Беларуси.
- 14 июня 2021 года премьер-министр Литвы заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.
- Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.
- 3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.
- С 6 августа польские пограничники задержали более 300 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
- С 11 августа режим чрезвычайной ситуации из-за нелегальных мигрантов действует на границе Беларуси и Латвии.
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