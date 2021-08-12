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Партия колючей проволоки для борьбы с нелегалами отправилась в Литву: фото

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 14:22
Партия колючей проволоки для борьбы с нелегалами отправилась в Литву: фото - Фото
Отправка колючей проволоки в Литву (Фото – пресс-служба ГСЧС)

Украина направила в Литву колючую проволоку для защиты границы с Беларусью от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Груз колючей проволоки весом более 38 тонн отправился в Литву сегодня, 12 августа 2021 года.

Это первый из трех этапов гуманитарной помощи, которую Украина окажет Литве в рамках решения президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабмина, чтобы помочь преодолеть кризис с нелегальными мигрантами, прибывающими в страну с территории Беларуси. 

Читайте также: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Денис Юдин
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беларусь литва колючая проволока нелегальные мигранты
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