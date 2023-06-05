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Первые группы украинских летчиков уже отправились на обучение в Британию – премьер

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 20:24
Первые группы украинских летчиков уже отправились на обучение в Британию – премьер - Фото
Винищувач F-16 (Фото - Depositphotos)

Украинские летчики уже отправились в Великобританию учиться управлять западными истребителями. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с британским министром иностранных дел Джеймсом Клеверли.

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Шмыгаль подчеркнул, что поблагодарил Клеверли за лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать украинских пилотов.

"Первые группы уже отправлены в Британию", – отметил Шмыгаль.

В мае издание Foreign Policy писало, что Украина якобы готова отправить на обучение в Британию 20 военных, которые "уже хорошо владеют английским языком, чтобы ускорить усвоение курса".

  • 2 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что "коалиция истребителей" насчитывает в своем составе уже восемь стран.
  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно не менее четырех эскадрилий (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • Воздушные силы определили летчиков для обучения на F-16 – вероятно, будет несколько волн.

Читайте также: Бригадный генерал объяснил, почему F-16: Может использовать почти все оружие стран НАТО

Оксана Житнюк
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