Перші групи українських льотчиків вже вирушили на навчання до Британії – прем'єр
05.06.2023, 20:24
Винищувач F-16 (фото – depositphotos)
Українські льотчики вже вирушили до Великої Британії навчатись керувати західними винищувачами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі в Києві з британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.
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Шмигаль наголосив, що подякував Клеверлі за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати українських пілотів.
"Перші групи вже відправлені до Британії", – зазначив Шмигаль.
У травні видання Foreign Policy писало, що Україна нібито готова відправити на навчання до Британії 20 військових, які "вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу".
- 2 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що "коаліція винищувачів" налічує у своєму складі вже вісім країн.
- У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно не менше чотирьох ескадрилей (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
- Повітряні сили визначили льотчиків для навчання на F-16 – ймовірно, буде кілька хвиль.
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