Перші групи українських льотчиків вже вирушили на навчання до Британії – прем'єр

Українські льотчики вже вирушили до Великої Британії навчатись керувати західними винищувачами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі в Києві з британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

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Шмигаль наголосив, що подякував Клеверлі за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати українських пілотів.

"Перші групи вже відправлені до Британії", – зазначив Шмигаль.

У травні видання Foreign Policy писало, що Україна нібито готова відправити на навчання до Британії 20 військових, які "вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу".

2 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що "коаліція винищувачів" налічує у своєму складі вже вісім країн.

У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно не менше чотирьох ескадрилей (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

Повітряні сили визначили льотчиків для навчання на F-16 – ймовірно, буде кілька хвиль.

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