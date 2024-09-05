Петиция о присвоении Фарион посмертного звания "Героя Украины" набрала голоса

Похороны Ирины Фарион (Фото: Андрей Садовый/Telegram)

Кабинет министров просят присвоить убитой 19 июля языковеду Ирине Фарион посмертное звание "Героя Украины". Соответствующая петиция, опубликованная на сайте правительства, набрала необходимые 25 000 голосов.

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Автор петиции отмечает, что Фарион на протяжении многих лет активно укрепляла позиции государственного языка и своей работой сделала "значительный вклад в сохранение украинской государственности, несмотря на постоянную культурную и информационную экспансию со стороны России".

"Неоднократно становилась объектом травли, угроз и пропаганды врага, как это часто было в истории украинских борцов за идентичность и независимость. Однако, несмотря на это, она продолжала идеологическую борьбу, на алтарь которой отдала свою жизнь. 19 июля 2024 года была жестоко убита возле своего дома", – говорится в документе.

На утро 5 сентября петиция собрала более 25 000 голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабмин.

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