Петиция о присвоении Фарион посмертного звания "Героя Украины" набрала голоса
Кабинет министров просят присвоить убитой 19 июля языковеду Ирине Фарион посмертное звание "Героя Украины". Соответствующая петиция, опубликованная на сайте правительства, набрала необходимые 25 000 голосов.
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Автор петиции отмечает, что Фарион на протяжении многих лет активно укрепляла позиции государственного языка и своей работой сделала "значительный вклад в сохранение украинской государственности, несмотря на постоянную культурную и информационную экспансию со стороны России".
"Неоднократно становилась объектом травли, угроз и пропаганды врага, как это часто было в истории украинских борцов за идентичность и независимость. Однако, несмотря на это, она продолжала идеологическую борьбу, на алтарь которой отдала свою жизнь. 19 июля 2024 года была жестоко убита возле своего дома", – говорится в документе.
На утро 5 сентября петиция собрала более 25 000 голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабмин.
- 19 июля 2024 года Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления. По данным МВД, преступление готовилось не менее двух месяцев.
- 26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали до 22 сентября без права на залог.
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