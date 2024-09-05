Петиція про надання Фаріон посмертного звання "Героя України" набрала голоси
Кабінет міністрів просять надати вбитій 19 липня мовознавиці Ірині Фаріон посмертне звання "Героя України". Відповідна петиція, опублікована на сайті уряду, набрала необхідні 25 000 голосів.
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Автор петиції наголошує, що Фаріон протягом багатьох років активно зміцнювала позиції державної мови й своєю роботою зробила "значний внесок у збереження української державності, попри постійну культурну та інформаційну експансію з боку Росії".
"Неодноразово ставала обʼєктом цькування, погроз та пропаганди ворога, як це часто було в історії українських борців за ідентичність та незалежність. Однак, попри це, вона продовжувала ідеологічну боротьбу, на вівтар якої віддала своє життя. 19 липня 2024 року була жорстоко вбита біля свого будинку", – йдеться у документі.
Станом на ранок 5 вересня петиція зібрала понад 25 000 голосів. Тепер її має розглянути Кабмін.
- 19 липня 2024 року Ірині Фаріон вистрілили в голову у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні.
- 25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Слідство схиляється до того, що він був лише виконавцем злочину. За даними МВС, злочин готувався щонайменше два місяці.
- 26 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували до 22 вересня без права на заставу.
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