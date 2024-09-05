Петиція про надання Фаріон посмертного звання "Героя України" набрала голоси

Автор петиції зазначає, що Ірина Фаріон зробила "значний внесок у збереження української державності, попри постійну експансію з боку Росії"

Поховання Ірини Фаріон (Фото: Андрій Садовий/Telegram)

Кабінет міністрів просять надати вбитій 19 липня мовознавиці Ірині Фаріон посмертне звання "Героя України". Відповідна петиція, опублікована на сайті уряду, набрала необхідні 25 000 голосів.

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Автор петиції наголошує, що Фаріон протягом багатьох років активно зміцнювала позиції державної мови й своєю роботою зробила "значний внесок у збереження української державності, попри постійну культурну та інформаційну експансію з боку Росії".

"Неодноразово ставала обʼєктом цькування, погроз та пропаганди ворога, як це часто було в історії українських борців за ідентичність та незалежність. Однак, попри це, вона продовжувала ідеологічну боротьбу, на вівтар якої віддала своє життя. 19 липня 2024 року була жорстоко вбита біля свого будинку", – йдеться у документі.

Станом на ранок 5 вересня петиція зібрала понад 25 000 голосів. Тепер її має розглянути Кабмін.

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