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Петиция с требованием оставить Супрун набрала 25 000 голосов

Петиция с требованием оставить Супрун набрала 25 000 голосов - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 06:57

Петиция набрала 25 602 голоса с 5 июня 2019 года

Петиция против увольнения Уляны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения уже набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 000 подписей. Об этом говорится на сайте главы государства.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Петицию зарегистрировали 5 июня 2019 года.

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"За последние годы началась бепрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Уляной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей", - говорится в тексте петиции.

Авторы петиции убеждены, что впервые в истории Украины правительство приняло стратегию развития медицинского образования.

"Начался процесс трансформации на первичном звене медицинской помощи. И за это время произошли глобальные системные изменения именно на этом уровне. Врачи получают более выгодные условия труда, местные власти - успешный социальный объект, а пациенты - качественные и доступные медицинские услуги", - подчеркивается в петиции.

Авторы петиции напоминают, что декларации с семейными врачами заключают через электронную систему здравоохранения.

"Запись к врачу онлайн. Электронные рецепты. Электронный реестр инсулинов. Электронную медицинскую карту пациента. Также планируется запустить в работу электронный реестр листов нетрудоспособности. Больничные листы будет невозможно подделать или купить", - подчеркивается в документе.

27 июля глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – Михаил Радуцкий, владелец сети частных клиник "Борис".

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