Писториус лично отправился в Аугустдорф проверить состояние обещанных Украине Leopard

Сегодня, 1 февраля, министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Аугустдорф, где базируются танки Leopard 2, которые Германия планирует передать Украине. Об этом сообщает Welt.

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Как отмечается, Писториус посетил Бундесвер в Аугустдорфе, чтобы получить больше информации о находящихся там боевых танках Leopard 2.

После решения правительства Германии поставить Украине 14 танков Leopard 2A6 Писториусу будет продемонстрирована эффективность их системы вооружения.

Сообщается, что министру покажут возможности использования Leopard 2 как на стационарных боевых машинах, так и в полевых условиях.

27 января 2023 года посол Украины во Франции заявил, что партнеры якобы пообещали Украине 321 танк.

Были обозначены сроки первых поставок западных танков Силам обороны.

США дадут Украине танки Abrams в их более совершенной конфигурации M1A2, пишет Politico.

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Наталія Медведєва

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