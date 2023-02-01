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Писториус лично отправился в Аугустдорф проверить состояние обещанных Украине Leopard

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 15:57
Писториус лично отправился в Аугустдорф проверить состояние обещанных Украине Leopard - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Сегодня, 1 февраля, министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Аугустдорф, где базируются танки Leopard 2, которые Германия планирует передать Украине. Об этом сообщает Welt.

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Как отмечается, Писториус посетил Бундесвер в Аугустдорфе, чтобы получить больше информации о находящихся там боевых танках Leopard 2.

После решения правительства Германии поставить Украине 14 танков Leopard 2A6 Писториусу будет продемонстрирована эффективность их системы вооружения.

Сообщается, что министру покажут возможности использования Leopard 2 как на стационарных боевых машинах, так и в полевых условиях.

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Наталія Медведєва
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Германия танк военная помощь Leopard 2 борис писториус
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