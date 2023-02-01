Писториус лично отправился в Аугустдорф проверить состояние обещанных Украине Leopard
01.02.2023, 15:57
Борис Писториус (Фото: EPA)
Сегодня, 1 февраля, министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Аугустдорф, где базируются танки Leopard 2, которые Германия планирует передать Украине. Об этом сообщает Welt.
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Как отмечается, Писториус посетил Бундесвер в Аугустдорфе, чтобы получить больше информации о находящихся там боевых танках Leopard 2.
После решения правительства Германии поставить Украине 14 танков Leopard 2A6 Писториусу будет продемонстрирована эффективность их системы вооружения.
Сообщается, что министру покажут возможности использования Leopard 2 как на стационарных боевых машинах, так и в полевых условиях.
- 27 января 2023 года посол Украины во Франции заявил, что партнеры якобы пообещали Украине 321 танк.
- Были обозначены сроки первых поставок западных танков Силам обороны.
- США дадут Украине танки Abrams в их более совершенной конфигурации M1A2, пишет Politico.
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