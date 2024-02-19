Писториус – НАТО: Готовимся к "худшему сценарию", Путин может напасть через пять лет

По словам министра обороны Германии, вторжение России в Украину – угроза для "международного порядка, основанного на правилах"

Борис Писториус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что страны Запада должны готовиться к "худшему сценарию", при котором Россия может напасть и на них. Его цитирует Bloomberg.

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"Я не могу предвидеть, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда именно. Но это может произойти через пять – восемь лет", – сказал Писториус, призвав Европу и членов НАТО подготовиться к "худшему сценарию".

Глава немецкого Минобороны заметил, что агрессия Кремля, если ее не остановить, может негативно повлиять на сотрудничество в сфере безопасности, а также нанести ущерб оборонным подрядчикам США.

Кроме того, это ослабит Европу в целом и нарушит торговые отношения блока с самой большой экономикой мира, добавил Писториус.

По его словам, вторжение России в Украину – угроза для "международного порядка, основанного на правилах".

"Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов. Мы не должны воспринимать свободу как должное. Мы должны ее защищать. Мы должны бороться за нее, если это необходимо", – отметил Писториус, отметив важность дальнейшей поддержки Украины.

19 января Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

24 января министр обороны Германии заявил, что его страна в 2024 году продолжит помощь Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 тысяч военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

Также в упомянутом интервью, министр обороны Германии Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику, но это не нужно его стране. Тогда он подчеркнул, что сегодня Германия практически каждый день отправляет Украине оружие и боеприпасы.

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