Пісторіус – НАТО: Готуймося до "найгіршого сценарію", Путін може напасти за п'ять років

За словами міністр оборони Німеччини, вторгнення Росії в Україну – загроза для "міжнародного порядку, заснованого на правилах"

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що країни Заходу мають готуватися до "найгіршого сценарію", за якого Росія може напасти і на них. Його цитує Bloomberg.

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"Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли саме. Але це може статися через п'ять – вісім років", – сказав Пісторіус, закликавши Європу й членів НАТО підготуватися до "найгіршого сценарію".

Глава німецького Міноборони зауважив, що агресія Кремля, якщо її не зупинити, може негативно вплинути на співробітництво у сфері безпеки, а також завдати шкоди оборонним підрядникам США.

Крім того, це послабить Європу загалом та порушить торговельні відносини блоку з найбільшою економікою світу, додав Пісторіус.

За його словами, вторгнення Росії в Україну – загроза для "міжнародного порядку, заснованого на правилах".

"Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів. Ми не повинні сприймати свободу як належне. Ми повинні її захищати. Ми повинні боротися за неї, якщо це необхідно", – зазначив Пісторіус, наголосивши на важливості подальшої підтримки України.

19 січня Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все і навіть більше".

24 січня міністр оборони Німеччини заявив, що його країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

Також у згаданому інтерв'ю, міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Росія перейшла на воєнну економіку, але це не потрібно його країні. Тоді він наголосив, що сьогодні Німеччина практично щодня відправляє Україні зброю та боєприпаси.

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