Писториус: РФ производит больше оружия, чем нужно для ведения войны – наполняет склады

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Россия уже производит больше оружия, чем нужно для ведения войны против Украины – враг пополняет склады. Его слова цитирует издание N-TV.

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Писториус заявил, что с увеличением расходов на вооружение и становления российской экономики на военные рельсы значительная часть производимого больше не идет на фронт, а попадает на склады.

При этом он предостерег от дальнейших военных амбиций российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, Путин может иметь планы дальнейших эскалаций.

"Вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это, потому что у него есть планы или что-то может быть", – сказал министр обороны Германии.

11 марта Боррель заявил, что европейские запасы оружия исчерпаны, и подчеркнул необходимость развивать оборонную промышленность стран ЕС, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать оказывать помощь Украине.

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС создает собственные силы быстрого реагирования для выполнения "конкретных задач".

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