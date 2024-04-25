Пісторіус: РФ виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни, – наповнює склади

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Росія вже виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни проти України, – ворог поповнює склади. Його слова цитує видання N-TV.

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Пісторіус заявив, що зі збільшенням витрат на озброєння та становленням російської економіки на військові рейки значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.

Водночас він застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, Путін може мати плани подальших ескалацій.

"Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або щось може бути", – сказав міністр оборони Німеччини.

11 березня Боррель заявив, що європейські запаси зброї вичерпані, й наголосив на необхідності розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати допомогу Україні.

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" у розвитку оборонної промисловості, аби відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ЄС створює власні сили швидкого реагування для виконання "конкретних завдань".

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