Писториус заявил, что, "несмотря на неудачи", победа Украины в войне "все еще возможна"

Немецкий чиновник предостерег свою страну от смягчения политики безопасности после войны в Украине

Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что победа Украины в войне против России "все еще возможна". Об этом он заявил в интервью журналу Focus, сообщает немецкая телевизионная служба Tagesschau.

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Министр отметил, что нужно сделать "все возможное", чтобы добиться победы Украины в войне. Поэтому Германия "достигает болевого порога", когда речь идет о передаче оружия со склада Бундесвера.

Он также предостерег Германию от смягчения в политике безопасности после войны в Украине.

"То, чего мы достигли к этому времени, не может и не должно быть всем. Потому что президент России Владимир Путин и его правительство не имеют права останавливаться на достигнутом. Поэтому Путин ищет и использует каждую слабость", – сказал Писториус.

Немецкий министр добавил, что, "несмотря на последние неудачи", победа Украины в войне против России "все еще возможна".

19 января Писториус заявил, что Берлин не может увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

25 января он сказал, что считает ситуацию на фронте в Украине лучше, чем это обсуждается в обществе.

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