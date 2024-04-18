Пісторіус заявив, що, "попри невдачі", перемога України у війні "все ще можлива"

Німецький урядовець застеріг свою країну від пом'якшення політики безпеки після війни в Україні

Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що перемога України у війні проти Росії "все ще можлива". Про це він заявив в інтерв'ю журналу Focus, повідомляє німецька телевізійна служба Tagesschau.

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Міністр зазначив, що потрібно зробити "все можливе", щоб досягти перемоги України у війні. Тому Німеччина "досягає больового порогу", коли йдеться про передання зброї зі складу Бундесверу.

Він також застеріг Німеччину від пом’якшення в політиці безпеки після війни в Україні.

"Те, чого ми досягли до цього часу, не може і не повинно бути всім. Тому що президент Росії Володимир Путін і його уряд не мають права зупинятися на досягнутому. Тому Путін шукає і використовує кожну слабкість", – сказав Пісторіус.

Німецький міністр додав, що, "попри останні невдачі", перемога України у війні проти Росії "все ще можлива".

19 січня Пісторіус заявив, що Берлін не може збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

25 січня він сказав, що вважає ситуацію на фронті в Україні кращою, ніж це обговорюється в суспільстві.

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