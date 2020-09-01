Пленки ОАСК: снимут ли Вовка. Полиция оцепила здание, доступ на заседание комиссии закрыт
Полиция не пускает журналистов на заседание ВСП по отстранению судей ОАСК, объясняет карантином
Сегодня Высший совет правосудия рассматривает ходатайство о временном отстранении от исполнения обязанностей главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и шести судей ОАСК. На заседание не пустили наблюдателей, трансляция не ведется, сообщает член Центра противодействия коррупции Галина Чижик в Facebook.
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По словам Чижик, полиция объясняет закрытость заседания тем, что в помещении ВСП нет свободных мест, и карантинными мерами.
Она отмечает, что нет никаких нормативно-правовых актов, которые позволяли бы ограничивать участие в заседании ВСП во время карантина.
Также нет и трансляции заседания: в ВСП заявили, что она возможна только по ходатайству и согласию сторон. В комментария к посту Чижик журналистка Слідство.Інфо Катерина Лихогляд отметила, что на заседание пропустили операторов, журналистов посадили в отдельную комнату, где обычно ведут трансляцию. "А трансляции нет", - написала она.
- 17 июля НАБУ сообщило о проведении обысков в ОАСК и вручении подозрения его главе - Вовку, его заму и пяти другим судьям. Сам Вовк заявление о вручении ему подозрения опроверг.
- В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК, на которых планировался захват государственной власти, а 21 июля были собраны все эпизоды по ОАСК.
- 4 августа Печерский суд обязал генпрокурора забрать дело Вовка и судей ОАСК из НАБУ и передать другому правоохранительному органу.
- 14 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство об отстранении судей ОАСК от исполнения обязанностей.
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