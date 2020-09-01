Пленки ОАСК: снимут ли Вовка. Полиция оцепила здание, доступ на заседание комиссии закрыт

Полиция не пускает журналистов на заседание ВСП по отстранению судей ОАСК, объясняет карантином

Сегодня Высший совет правосудия рассматривает ходатайство о временном отстранении от исполнения обязанностей главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и шести судей ОАСК. На заседание не пустили наблюдателей, трансляция не ведется, сообщает член Центра противодействия коррупции Галина Чижик в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Чижик, полиция объясняет закрытость заседания тем, что в помещении ВСП нет свободных мест, и карантинными мерами.

Она отмечает, что нет никаких нормативно-правовых актов, которые позволяли бы ограничивать участие в заседании ВСП во время карантина.

Также нет и трансляции заседания: в ВСП заявили, что она возможна только по ходатайству и согласию сторон. В комментария к посту Чижик журналистка Слідство.Інфо Катерина Лихогляд отметила, что на заседание пропустили операторов, журналистов посадили в отдельную комнату, где обычно ведут трансляцию. "А трансляции нет", - написала она.

Читайте также: НАБУ опубликовало видео о связях судей ОАСК и членов Высшего совета правосудия

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.