Пленки ОАСК. Уволен глава Государственной судебной администрации Холоднюк
29.10.2020, 21:11
Зеновий Холоднюк (dsa.court.gov.ua)
Высший совет правосудия уволил Зеновия Холоднюка по собственному желанию
Высший совет правосудия (ВСП) уволил председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ГСА.
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Как отмечается, Холоднюк занимал должность главы ГСА с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей.
29 октября ВСП уволил Холоднюка с должности председателя ГСА по собственному желанию с 30 октября, руководствуясь статьей 153 закона о судоустройстве и статусе судей, статьей 34 закона о Высшем совете правосудия и статьей 86 закона о госслужбе.
- 17 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обысках в Окружном административном суде Киева и вручении подозрений его главе Павлу Вовку, его заместителю, пятерым судьям и Холоднюку. Следствие считает, что фигуранты дела якобы причастны к созданию преступной организации с целью захвата власти.
- 3 августа Высший антикоррупционный суд назначил Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.
- 17 августа ВАКС вернул в НАБУ ходатайство об отстранении Холоднюка – тогда не хватало процессуальных документов и обоснований.
- 1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности на два месяца.
- 22 октября Холоднюк написал заявление об отставке.
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