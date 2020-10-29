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Пленки ОАСК. Уволен глава Государственной судебной администрации Холоднюк

29.10.2020, 21:11
Пленки ОАСК. Уволен глава Государственной судебной администрации Холоднюк - Фото
Зеновий Холоднюк (dsa.court.gov.ua)

Высший совет правосудия уволил Зеновия Холоднюка по собственному желанию

Высший совет правосудия (ВСП) уволил председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ГСА.

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Как отмечается, Холоднюк занимал должность главы ГСА с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей.

29 октября ВСП уволил Холоднюка с должности председателя ГСА по собственному желанию с 30 октября, руководствуясь статьей 153 закона о судоустройстве и статусе судей, статьей 34 закона о Высшем совете правосудия и статьей 86 закона о госслужбе.

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Наталия Медведева
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