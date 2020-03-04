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По делу Шеремета новый обыск: в Харькове пришли к юристу-защитнику Антоненко

По делу Шеремета новый обыск: в Харькове пришли к юристу-защитнику Антоненко - Фото
Леонид Маслов (фото - facebook.com/YurydychnaGazeta)
04.03.2020, 11:34

Следствие считает, что юрист Леонид Маслов якобы заходил в аккаунт подозреваемого в соцсети, чтобы удалить оттуда некую информацию по делу

В Харькове у юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты подозреваемого по "делу Шеремета" Андрея Антоненко, проходит обыск. Об этом у себя в Facebook сообщил юрист Маси Найем, информацию также разместили в группе Free Riff, которую ведут родственники и друзья фигуранта дела.

Основанием для обыска, пишет Найем, является решение Печерского райсуда Киева. Следователь утверждает, что Маслов 4 января 2020 года "по неизвестной следствию причине" якобы заходил в аккаунт Антоненко во ВКонтакте (запрещенная в Украине российская соцсеть, - ред.) и мог удалить оттуда некую информацию, что может представлять интерес по делу.

"Значит, Маслов Л.К. может иметь доступ к социальным страницам Антоненко А.С. и другим вещественным доказательствам, уничтожать их или скрывать от следствия", - говорится в обнародованном документе.

Найем утверждает, что это якобы неправда, и что это "можно легко проверить".

Маслов - не официальный адвокат Антоненко, он помогает по материалам дела адвокату Станиславу Кулику. Неоднократно резко критиковал версию МВД и лично главу ведомства Арсена Авакова. Бывший член Общественного совета добропорядочности, служил в АТО старшим разведчиком 92-й ОМБр.

LIGA.net пробует выяснить в Нацполиции подробности сегодняшнего обыска.

Читайте также: Антоненко о подозрении по делу Шеремета: Это операция ФСБ

Евгений Пилипенко
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