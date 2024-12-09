Почти 500 КАБов. Зеленский назвал, чем Россия атаковала Украину на прошлой неделе
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия применила против Украины на прошлой неделе около пятисот авиабомб. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По данным президента, враг применил почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и приблизительно 20 ракет разных типов.
Зеленский отметил, что эта война не может "оставаться проблемой одного народа". Нужны совместные действия как Европы, США, так и всего мира, чтобы добиться справедливого мира.
- 8 декабря президент Зеленский назвал потери Украины в войне против России. По его словам, погибли 45 000 украинских воинов, а РФ потеряла погибшими почти 200 000 солдат.
- 9 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия потратила на войну с начала 2022 года $200 млрд.