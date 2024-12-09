Почти 500 КАБов. Зеленский назвал, чем Россия атаковала Украину на прошлой неделе

Президент отметил, что достижение справедливого мира нуждается в общих действиях вместе с союзниками

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия применила против Украины на прошлой неделе около пятисот авиабомб. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным президента, враг применил почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и приблизительно 20 ракет разных типов.

Зеленский отметил, что эта война не может "оставаться проблемой одного народа". Нужны совместные действия как Европы, США, так и всего мира, чтобы добиться справедливого мира.

8 декабря президент Зеленский назвал потери Украины в войне против России. По его словам, погибли 45 000 украинских воинов, а РФ потеряла погибшими почти 200 000 солдат.

9 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия потратила на войну с начала 2022 года $200 млрд.