Майже 500 КАБів. Зеленський назвав, чим Росія атакувала Україну минулого тижня

Президент зазначив, що досягнення справедливого миру потребує спільних дій з союзниками

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосувала проти України минулого тижня майже п'ять сотень авіабомб. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За даними президента, ворог застосував майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та приблизно 20 ракет різних типів.

Зеленський зазначив, що ця війна не може "залишатися проблемою одного народу". Потрібні спільні дії як Європи, США, так і усього світу, щоб досягти справедливого миру.

8 грудня президент Зеленський назвав втрати України у війні проти Росії. За його словами, загинуло 45 000 українських воїнів, а РФ втратила загиблими майже 200 000 солдатів.

9 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський хоче припинення вогню та укласти мир.

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія витратила на війну з початку 2022 року $200 млрд.