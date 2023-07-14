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Почти все российские военные выведены из Беларуси, вагнеровцев тоже не видно – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 13:32
Почти все российские военные выведены из Беларуси, вагнеровцев тоже не видно – ГПСУ - Фото
Андрей Демченко (Фото - Media Center Ukraine - Ukrinform)

На территории Беларуси почти не осталось российских военных, и прибытия вагнеровцев туда тоже не наблюдается. Об этом во время брифинга в Киеве 14 июля сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, однако Минск продолжает поддерживать Россию в ее войне против Украины и предоставляет свою территорию в качестве полигона для обучения подразделений РФ.

"К счастью, количество российских военных, находившихся на территории Беларуси, за последнее время уменьшилось. Еще недавно мы фиксировали это количество где-то на уровне 2000, но на данный момент прошла очередная ротация, и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", – сообщил Демченко.

Однако, по его словам, нельзя исключать, что через некоторое время в рамках ротации в Беларусь не будут снова заведены очередные военные РФ.

Демченко добавил, что пограничники также до сих пор не фиксируют организованного заведения на территорию Беларуси российских наемников из террористической организации Группа Вагнера, о чем ранее заявлялось на фоне подготовки в Беларуси соответствующих площадок.

  • 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. У ГПСУ и разведки нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов не верит, что Лукашенко на это согласится. В НАТО тоже не видят никаких вагнеровцев в Беларуси.
  • 30 июня на заседании Ставки Залужному и Наеву было поручено усилить граничащее с Беларусью северное направление.
  • Вчера Наев сообщил, что Силы обороны продолжают ставить инженерные и минные заграждения на границе Украины с Беларусью.
  • Сегодня Зеленский провел очередное заседание Ставки, по итогам которого сообщил, что угроза со стороны Беларуси отсутствует.
Оксана Житнюк
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