Майже всі російські військові виведені з Білорусі, вагнерівців теж не видно – ДПСУ

Наразі на території Білорусі майже не залишилось російських військових, і прибуття вагнерівців туди теж не спостерігається. Про це під час брифінгу в Києві 14 липня повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Він наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, однак Мінськ продовжує підтримувати Росію у її війні проти України та надає свою територію як полігон для навчання підрозділів РФ.

"На щастя, кількість російських військових, які перебували на території Білорусі, за останній час зменшилась. Ще донедавна ми фіксували цю кількість десь на рівні 2000, але на даний момент пройшла чергова ротація, і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", – повідомив Демченко.

Однак, за його словами, не можна виключати, що через деякий час у рамках ротації в Білорусь не будуть знову заведені чергові військові РФ.

Демченко додав, що прикордонники також досі не фіксують організованого заведення на територію Білорусі російських найманців із терористичної організації Група Вагнера, про що раніше заявлялось на тлі підготовки у Білорусі відповідних майданчиків.

26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідки немає таких даних. Секретар РНБО Данілов не вірить, що Лукашенко на це погодиться. В НАТО теж не бачать жодних вагнерівців у Білорусі.

30 червня на засіданні Ставки Залужному і Наєву було доручено посилити північний напрямок, що межує з Білоруссю.

Вчора Наєв повідомив, що Сили оборони продовжують ставити інженерні та мінні загородження на кордоні України з Білоруссю.

Сьогодні Зеленський провів чергове засідання Ставки, за підсумками якого повідомив, що загроза з боку Білорусі відсутня.

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