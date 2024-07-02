Под Торецком россияне пытались вклиниться в украинскую оборону 19 раз – Генштаб
В течение суток россияне провели 19 атак на Торецком направлении в Донецкой области – еще идут три атаки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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"На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк", – сообщили военные.
Защитники отбили 16 атак, еще три продолжаются, написали в Генштабе.
Россияне активизировали наступление на Торецк 22 июня.
- В группировке "Хортица" сообщили: оккупанты концентрируют усилия на отрезке возле Часова Яра – Клещеевки, Андреевки и Ивановского для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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