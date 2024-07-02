Под Торецком россияне пытались вклиниться в украинскую оборону 19 раз – Генштаб

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В течение суток россияне провели 19 атак на Торецком направлении в Донецкой области – еще идут три атаки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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"На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк", – сообщили военные.

Защитники отбили 16 атак, еще три продолжаются, написали в Генштабе.

Россияне активизировали наступление на Торецк 22 июня.

Карта: Deepstate

Торецк на карте Deepstate (Синяя отметка)

В группировке "Хортица" сообщили: оккупанты концентрируют усилия на отрезке возле Часова Яра – Клещеевки, Андреевки и Ивановского для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

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