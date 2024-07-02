Під Торецьком росіяни намагалися вклинитися в українську оборону 19 разів – Генштаб

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Впродовж доби росіяни провели 19 атак на Торецькому напрямку у Донецькій області – ще йдуть три атаки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк", – повідомили військові.

Захисники відбили 16 атак, ще три тривають, написали у Генштабі.

Росіяни активізували наступ на Торецьк 22 червня.

Мапа: Deepstate

Торецьк на мапі Deepstate (Синя позначка)

В угрупованні "Хортиця" повідомили: окупанти концентрують зусилля на відтинку біля Часового Яру – Кліщіївки, Андріївки й Іванівського для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська.

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