Поддержка жителей и уменьшение дефицита энергии: Зеленский провел совещание по Харькову

Президент Зеленский акцентировал, что главное сейчас – не дать России достичь ее террористических целей

Харьков (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: обсуждали мероприятия по поддержке жителей областного центра.

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Зеленский отметил, что сейчас ключевая задача – меры по поддержке харьковчан.

"Представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Правительство готовит меры экономической поддержки для Харькова и области", – отметил он.

По данным главы государства, также были обсуждены предложения региональной поддержки, а именно того, что каждая область и громада Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего.

Зеленский акцентировал, что главное сейчас – не дать России достичь ее террористических целей и поддержать людей.

Президент добавил, что на совещании также присутствовали глава правительства Денис Шмыгаль, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр энергетики Герман Галущенко, министр финансов Сергей Марченко и команда Офиса президента.

Сегодня президент также провел Ставку, основным вопросом остается Харьков, в том числе защита города от российских ударов.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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