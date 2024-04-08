Підтримка жителів міста та зменшення дефіциту енергії: Зеленський провів нараду щодо Харкова

Президент Зеленський акцентував, що головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей

Харків (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові: обговорювали заходи з підтримки жителів обласного центру.

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Зеленський наголосив, що наразі ключове завдання — заходи з підтримки харків'ян.

"Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області", – зазначив він.

За даними очільника держави, також було обговорено пропозиції регіональної підтримки, а саме того, що кожна область та громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше.

Зеленський акцентував, що головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей і підтримати людей.

Президент додав, що на нараді також були присутні глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр фінансів Сергій Марченко та команда Офісу президента.

Сьогодні президент також провів Ставку, основним питанням залишається Харків, зокрема: захист міста від російських ударів.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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