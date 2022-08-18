Рецепт Подоляка, как "успокоить волнение" оккупантов на Запорожской АЭС
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил оккупантам простой способ обеспечить Запорожской АЭС безопасность, которая их "беспокоит". Об этом он написал в Twitter.
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"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", – цинично смеются в Минобороны РФ. Но есть решение. Надо просто вывезти боекомплект из цехов, разминировать постройки, освободить из камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию. Все просто, не правда ли?", – написал Подоляк.
Сегодня в российском Минобороны сказали, что могут остановить пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС якобы из-за "угрозы обстрелов со стороны Украины". В ответ Энергоатом заявил, что после отключения генераторов Запорожской АЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для охлаждения ядерного топлива в случае обесточивания станции, а это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
- 6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
- 11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.
- 18 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС, оккупированную российскими войсками.
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