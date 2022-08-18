UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рецепт Подоляка, как "успокоить волнение" оккупантов на Запорожской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 15:25
Рецепт Подоляка, как
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил оккупантам простой способ обеспечить Запорожской АЭС безопасность, которая их "беспокоит". Об этом он написал в Twitter.   

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", – цинично смеются в Минобороны РФ. Но есть решение. Надо просто вывезти боекомплект из цехов, разминировать постройки, освободить из камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию. Все просто, не правда ли?", – написал Подоляк.

Сегодня в российском Минобороны сказали, что могут остановить пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС якобы из-за "угрозы обстрелов со стороны Украины". В ответ Энергоатом заявил, что после отключения генераторов Запорожской АЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для охлаждения ядерного топлива в случае обесточивания станции, а это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы. 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.
  • 18 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС, оккупированную российскими войсками.

Читайте также: Запорожская АЭС. Рассматривается сценарий эвакуации ближайших населенных пунктов — МВД 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты михаил подоляк Запорожская АЭС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 