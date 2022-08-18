Рецепт Подоляка, как "успокоить волнение" оккупантов на Запорожской АЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил оккупантам простой способ обеспечить Запорожской АЭС безопасность, которая их "беспокоит". Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", – цинично смеются в Минобороны РФ. Но есть решение. Надо просто вывезти боекомплект из цехов, разминировать постройки, освободить из камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию. Все просто, не правда ли?", – написал Подоляк.

Сегодня в российском Минобороны сказали, что могут остановить пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС якобы из-за "угрозы обстрелов со стороны Украины". В ответ Энергоатом заявил, что после отключения генераторов Запорожской АЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для охлаждения ядерного топлива в случае обесточивания станции, а это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

18 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС, оккупированную российскими войсками.

Читайте также: Запорожская АЭС. Рассматривается сценарий эвакуации ближайших населенных пунктов — МВД

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.