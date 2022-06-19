Подоляк ответил Лаврову: Чтобы РФ "слышали" в мире, нужно перестать вести себя как варвары

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который заявил, что "у США не получится лишить Россию права голоса в мире". Об этом он написал в Twitter.

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Накануне Лавров заявил российским пропагандистам, что "США не смогут своими поставками вооружений в Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать правила, изобретенные Вашингтоном".

Подоляк заявил, что нельзя вторгаться в другие страны, устраивать массовые казни, строить концентрационные лагеря и похищать ресурсы.

"Эти правила придуманы не Вашингтоном, господин Лавров. Это правила цивилизованного мира. Чтобы "голос России слышали", нужно просто перестать вести себя как варвары из Средних веков", — написал советник Ермака.

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Дмитрий Гриниченко

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