UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк ответил Лаврову: Чтобы РФ "слышали" в мире, нужно перестать вести себя как варвары

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 16:38
Подоляк ответил Лаврову: Чтобы РФ
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который заявил, что "у США не получится лишить Россию права голоса в мире". Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Накануне Лавров заявил российским пропагандистам, что "США не смогут своими поставками вооружений в Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать правила, изобретенные Вашингтоном". 

Подоляк заявил, что нельзя вторгаться в другие страны, устраивать массовые казни, строить концентрационные лагеря и похищать ресурсы.

"Эти правила придуманы не Вашингтоном, господин Лавров. Это правила цивилизованного мира. Чтобы "голос России слышали", нужно просто перестать вести себя как варвары из Средних веков", — написал советник Ермака. 

Читайте также: Путина, Шойгу и Лаврова по итогам войны ждет трибунал – советник постпреда Украины в ООН 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Сергей Лавров михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 