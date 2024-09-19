Подозреваемый в убийстве Фарион останется под арестом еще на два месяца
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
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О продлении меры пресечения ходатайствовала прокуратура.
Подозреваемый в умышленном убийстве Фарион будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 17 ноября 2024 года включительно.
Как сообщает Суспильне Львов, также суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока досудебного расследования до 26 января 2025-го (срок истекал 26 сентября 2024-го).
Прокуроры объяснили эту просьбу сложностью экспертиз и тем, что часть и них будет выполнена в октябре и ноябре 2024 года.
Адвокаты подозреваемого считают, что это затягивание следствия.
- 19 июля Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.
- Правоохранители исследуют все версии преступления, включая ту, которая ведет в Россию. По данным МВД, преступление готовилось не менее двух месяцев.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления.
- 26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без права на залог.
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