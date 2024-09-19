Подозреваемый в убийстве Фарион останется под арестом еще на два месяца

Суд продлил меру пресечения до конца ноября, а срок досудебного расследования – до конца января

Фото: Офис генерального прокурора

Суд продлил арест подозреваемому в убийстве языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

О продлении меры пресечения ходатайствовала прокуратура.

Подозреваемый в умышленном убийстве Фарион будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 17 ноября 2024 года включительно.

Как сообщает Суспильне Львов, также суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока досудебного расследования до 26 января 2025-го (срок истекал 26 сентября 2024-го).

Прокуроры объяснили эту просьбу сложностью экспертиз и тем, что часть и них будет выполнена в октябре и ноябре 2024 года.

Адвокаты подозреваемого считают, что это затягивание следствия.

Читайте также: "Бить в челюсть каждому москворотому". Кто такая Фарион и чем она запомнилась