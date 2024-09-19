Підозрюваний у вбивстві Фаріон залишиться під арештом ще на два місяці
Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві мовознавиці й колишньої нардепки Ірини Фаріон. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
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Про продовження запобіжного заходу клопотала прокуратура.
Підозрюваний в умисному вбивстві Фаріон перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 17 листопада 2024 року включно.
Як повідомляє Суспільне Львів, також суд задовольнив клопотання прокурорів про продовження строку досудового розслідування до 26 січня 2025-го (строк спливав 26 вересня 2024-го).
Прокурори пояснили це прохання складністю експертиз і тим, що частина з них буде виконана у жовтні й листопаді 2024 року.
Адвокати підозрюваного вважають, що це затягування слідства.
- 19 липня Ірині Фаріон вистрілили в голову у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні.
- Правоохоронці досліджують усі версії злочину, включно з тією, що веде в Росію. За даними МВС, злочин готувався щонайменше два місяці.
- 25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Слідство схиляється до того, що він був лише виконавцем злочину.
- 26 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували без права на заставу.
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