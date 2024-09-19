Підозрюваний у вбивстві Фаріон залишиться під арештом ще на два місяці

Суд продовжив запобіжний захід до кінця листопада, а строк досудового розслідування – до кінця січня

Фото: Офіс генерального прокурора

Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві мовознавиці й колишньої нардепки Ірини Фаріон. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Про продовження запобіжного заходу клопотала прокуратура.

Підозрюваний в умисному вбивстві Фаріон перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 17 листопада 2024 року включно.

Як повідомляє Суспільне Львів, також суд задовольнив клопотання прокурорів про продовження строку досудового розслідування до 26 січня 2025-го (строк спливав 26 вересня 2024-го).

Прокурори пояснили це прохання складністю експертиз і тим, що частина з них буде виконана у жовтні й листопаді 2024 року.

Адвокати підозрюваного вважають, що це затягування слідства.

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