Поездкой в Ростов, который захватывал Вагнер, Путин пытался показать власть – союзники
Российский диктатор Владимир Путин попытался продемонстрировать власть своим приездом в Ростов, который ранее беспрепятственно захватывали террористы группы Вагнера. Об этом заявляет военная разведка Минобороны Великобритании.
Британцы считают, что 19 августа Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, примерно в 160 км от линии фронта.
Как отмечается, в этом штабе размещается военное командование, ведущее войну против Украины.
В британской разведке заявили, что Путин провел встречу с высшими офицерами, в том числе с начальником генерального штаба армии РФ генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией в Украине.
"Группа Вагнера ненадолго захватила штаб-квартиру в июне 2023 года. Путин, скорее всего, хочет продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме", – предположили в военной разведке Минобороны Великобритании.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
- В самолете с Пригожиным были уничтожены два его близких соратника – Чекалов и Уткин – и участники войны в Сирии.
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