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Поездкой в Ростов, который захватывал Вагнер, Путин пытался показать власть – союзники

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 10:12
Поездкой в Ростов, который захватывал Вагнер, Путин пытался показать власть – союзники - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин попытался продемонстрировать власть своим приездом в Ростов, который ранее беспрепятственно захватывали террористы группы Вагнера. Об этом заявляет военная разведка Минобороны Великобритании.

Британцы считают, что 19 августа Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, примерно в 160 км от линии фронта.

Как отмечается, в этом штабе размещается военное командование, ведущее войну против Украины.

В британской разведке заявили, что Путин провел встречу с высшими офицерами, в том числе с начальником генерального штаба армии РФ генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией в Украине.

"Группа Вагнера ненадолго захватила штаб-квартиру в июне 2023 года. Путин, скорее всего, хочет продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме", – предположили в военной разведке Минобороны Великобритании.

Наталья Медведева
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владимир путинростовбританская разведка
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