Поїздкою до Ростова, який захоплював Вагнер, Путін намагався показати владу – союзники

Російський диктатор Володимир Путін спробував продемонструвати владу своїм приїздом до Ростова, який раніше безперешкодно захоплювали терористи групи Вагнера. Про це заявляє військова розвідка Міноборони Великої Британії.

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Британці вважають, що 19 серпня Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, приблизно за 160 км від лінії фронту.

Як зазначається, у цьому штабі розміщується військове командування, яке веде війну проти України.

У британській розвідці заявили, що Путін провів зустріч з вищими офіцерами, зокрема з начальником генерального штабу армії РФ генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.

"Група Вагнера ненадовго захопила штаб-квартиру в червні 2023 року. Путін, швидше за все, хоче продемонструвати свою владу і представити найвище військове командування як діюче у звичайному режимі", – припустили у військовій розвідці Міноборони Великобританії.

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