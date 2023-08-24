Поїздкою до Ростова, який захоплював Вагнер, Путін намагався показати владу – союзники
Російський диктатор Володимир Путін спробував продемонструвати владу своїм приїздом до Ростова, який раніше безперешкодно захоплювали терористи групи Вагнера. Про це заявляє військова розвідка Міноборони Великої Британії.
Британці вважають, що 19 серпня Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, приблизно за 160 км від лінії фронту.
Як зазначається, у цьому штабі розміщується військове командування, яке веде війну проти України.
У британській розвідці заявили, що Путін провів зустріч з вищими офіцерами, зокрема з начальником генерального штабу армії РФ генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.
"Група Вагнера ненадовго захопила штаб-квартиру в червні 2023 року. Путін, швидше за все, хоче продемонструвати свою владу і представити найвище військове командування як діюче у звичайному режимі", – припустили у військовій розвідці Міноборони Великобританії.
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- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція й знадобиться час.
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- У літаку з Пригожиним було знищено двох його близьких соратників – Чекалов і Уткін – і учасників війни в Сирії.
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