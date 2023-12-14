Погиб оператор фильмов "Киборги", "Захар Беркут" и "Незламна". С ним попрощаются в Киеве

До большой войны Руслан Володин участвовал в создании фильмов "Киборги", "Захар Беркут" и "Незламна"

Руслан Володин (Фото: Госкино)

На войне против российских оккупантов погиб кинооператор и командир взвода огневой поддержки 205 батальона 241 бригады территориальной обороны Руслан Володин. С ним попрощаются в Киеве 14 декабря. Об этом LIGA.net сообщили пресс-офицеры батальона.

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До начала полномасштабной войны Володин был оператором и участвовал в создании фильмов "Киборги", "Захар Беркут" и "Незламна".

После вторжения РФ вступил в ряды теробороны, защищал Киев и Бахмут. Под его командованием рота уничтожала дроны-камикадзе Shahed-136 в одной из областей.

Он погиб 4 декабря в боях на Купянском направлении.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

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