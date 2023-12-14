Загинув оператор фільмів "Кіборги", "Захар Беркут" та "Незламна". З ним попрощаються у Києві

До великої війни Руслан Володін брав участь у створенні фільмів "Кіборги", "Захар Беркут" і "Незламна"

Руслан Володін (Фото: Держкіно)

На війні проти російських окупантів загинув кінооператор і командир взводу вогневої підтримки 205 батальйону 241 бригади територіальної оборони Руслан Володін. З ним попрощаються у Києві 14 грудня. Про це LIGA.net повідомили пресофіцери батальйону.

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До початку повномасштабної війни Володін був оператором і брав участь у створенні фільмів "Кіборги", "Захар Беркут" і "Незламна".

Після вторгнення РФ вступив до лав тероборони, захищав Київ і Бахмут. Під його командуванням рота знищувала дрони-камікадзе Shahed-136 в одній з областей.

Він загинув 4 грудня у боях на Куп'янському напрямку.

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямі, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли на Авдіївський коксохімічний завод, продовжують штурмувати у його напрямі, сказав він.

11 грудня представник Таврійського спрямування повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки й Мар'їнки.

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