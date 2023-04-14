Пограничники задержали монаха УПЦ МП. Утверждают, что он ездил на подработку в РФ – фото

В Госпогранслужбе заявили, что на въезде в Киев задержан священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата. В пресс-службе утверждают, что он ездил в Россию на подработку.

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По данным правоохранителей, задержанный – уроженец России, однако живет в Украине и имеет украинское гражданство.

В загранпаспорте монаха пограничники обнаружили отметки о пересечении границы с Россией. Они утверждают, что в последний раз священник посещал страну-агрессора в 2021 году.

Кроме того, задержанный имел при себе трудовую книжку РФ. Там якобы отмечено, что он работал на одном из российских заводов.

В телефоне мужчины нашли подписки на Telegram-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в банке России, номера российских операторов, а также переписку, в которой священник якобы интересуется правилами въезда на территорию страны-агрессора, пишут в ГПСУ.

По словам монаха, сейчас он несет службу в одном из монастырей Киевской области. Также мужчина сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью – производит изделия из металла.

Задержанный передан СБУ.

1 апреля 2023 года СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Он заявил, что не боится.

6 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии. Утверждает, что он оправдывал действия оккупантов.

В тот же день в Днепре также был задержан священнослужитель УПЦ МП. В Офисе генпрокурора утверждают, что он якобы развращал собственных дочерей.

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Мілана Головань

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