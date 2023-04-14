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Пограничники задержали монаха УПЦ МП. Утверждают, что он ездил на подработку в РФ – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 14:17
Пограничники задержали монаха УПЦ МП. Утверждают, что он ездил на подработку в РФ – фото - Фото
Фото: ГПСУ

В Госпогранслужбе заявили, что на въезде в Киев задержан священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата. В пресс-службе утверждают, что он ездил в Россию на подработку.

По данным правоохранителей, задержанный – уроженец России, однако живет в Украине и имеет украинское гражданство.

Фото: ГПСУ

В загранпаспорте монаха пограничники обнаружили отметки о пересечении границы с Россией. Они утверждают, что в последний раз священник посещал страну-агрессора в 2021 году.

Фото: ДПСУ

Кроме того, задержанный имел при себе трудовую книжку РФ. Там якобы отмечено, что он работал на одном из российских заводов.

В телефоне мужчины нашли подписки на Telegram-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в банке России, номера российских операторов, а также переписку, в которой священник якобы интересуется правилами въезда на территорию страны-агрессора, пишут в ГПСУ.

Фото: ДПСУ

По словам монаха, сейчас он несет службу в одном из монастырей Киевской области. Также мужчина сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью – производит изделия из металла.

Задержанный передан СБУ.

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Мілана Головань
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