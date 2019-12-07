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Пожар в Одессе. Президент объявил национальный траур

Пожар в Одессе. Президент объявил национальный траур - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)
07.12.2019, 22:07

8 декабря в Украине объявлен траур в связи со смертельным пожаром в Одесском колледже

Президент Владимир Зеленский издал указ об объявлении 8 декабря днем траура в Украине в связи со смертельным пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который по состоянию на вечер 7 декабря стал причиной гибели восьми человек.

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем ​​национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины.

Жизнь - самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого - самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь - первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности.

Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь.

Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким", - написал президент в Facebook.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. 
  • 6 декабря спасатели заявили, что надежды найти выживших под завалами нет.
  • Сегодня сообщалось, что под завалами обнаружили тела еще двоих погибших, а в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

LIGA.net ведет хронику пожара.

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Владимир Зеленский одесса пожар траур
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