"Пожертвовать Украиной ради НАТО". РФ распространяет фейковое заявление генерала Британии
Российская пропаганда распространяет фейковое заявление главы Генштаба Великобритании генерала Патрика Сандерса о том, что нужно "пожертвовать Украиной ради безопасности НАТО". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
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Подконтрольные Кремлю медиа распространяют информацию о том, что генерал Сандерс якобы "готов пожертвовать Украиной ради безопасности НАТО" и "армия Великобритании стремится сравняться с армией России".
На самом деле, во время выступления 28 июня главнокомандующий британской армией ничего подобного не говорил. Он отмечал, что "Россия будет представлять большую угрозу европейской безопасности" и после завершения войны в Украине. Также Сандерс предостерег, что "территориальные амбиции Путина простираются до конца десятилетия и за пределы Украины".
Аналитики отмечают, что Сандерс произнес вышеупомянутую речь накануне того, как НАТО признал Россию главной угрозой безопасности.
- Россия также распространяет фейк о якобы подготовке Украиной химической атаки против мирного населения в Одессе, чтобы обвинить в этом РФ.
- На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне распространяют фейковые газеты с дезинформацией о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди украинских военнослужащих.
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