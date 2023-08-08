Покровск. В результате удара РФ по дому погибло семь человек, 67 раненых. Завалы разбирают

В результате удара российских оккупантов по жилому дому в Покровске 7 августа погибло семь человек, еще 67 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, состоянием на 07:00 погибло семь человек.

Из 67 раненых — 29 сотрудников полиции, семь спасателей и двое детей.

Клименко заявил, что разбор завалов удалось возобновить только утром, ночью работы прекратили из-за высокой угрозы повторных ударов россиян.

Напомним, что 7 августа 2023 года вечером Россия дважды ударила ракетами, предварительно "Искандерами", по Покровску: попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове.

Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

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