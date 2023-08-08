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Покровск. В результате удара РФ по дому погибло семь человек, 67 раненых. Завалы разбирают

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08.08.2023, 07:36
Покровск. В результате удара РФ по дому погибло семь человек, 67 раненых. Завалы разбирают - Фото
Последствия удара по Покровску (Фото: МВД)

В результате удара российских оккупантов по жилому дому в Покровске 7 августа погибло семь человек, еще 67 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, состоянием на 07:00 погибло семь человек. 
Из 67 раненых — 29 сотрудников полиции, семь спасателей и двое детей. 

Клименко заявил, что разбор завалов удалось возобновить только утром, ночью работы прекратили из-за высокой угрозы повторных ударов россиян. 

Напомним, что 7 августа 2023 года вечером Россия дважды ударила ракетами, предварительно "Искандерами", по Покровску: попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу.

Читайте также: Ракетные удары по Покровску. Погиб замглавы ГСЧС области, ранены полицейские и спасатели

Дмитрий Гриниченко
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