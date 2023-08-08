Покровськ. Унаслідок удару РФ по будинку загинуло семеро людей, 67 поранених. Завали ще розбирають
08.08.2023, 07:36
Наслідки удару по Покровську (Фото: МВС)
Унаслідок удару російських окупантів по житловому будинку в Покровську 7 серпня загинуло семеро людей, ще 67 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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За його словами, станом на 07:00 загинуло семеро людей.
З 67 поранених — 29 співробітників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей.
Клименко заявив, що розбирання завалів вдалося відновити лише вранці, вночі роботи припинили через високу загрозу повторних ударів росіян.
7 серпня 2023 року ввечері Росія двічі вдарила ракетами, попередньо "Іскандерами", по сусідньому Покровську: влучили у житловий багатоповерховий будинок та готель.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові.
- Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.
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