Покровское направление. Сырский: РФ бросает все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону
На Покровском направлении российские оккупанты бросают все имеющиеся силы, пытаясь прорвать украинскую оборону. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
Главком рассказал, что во время работы на Покровском направлении лично посетил военнослужащих 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
По словам Сырского, на Покровском направлении продолжаются бои с противником, превосходящим в живой силе.
"Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов", — добавил он.
Главком отметил, что бои носят "исключительно жесткий характер".
"Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", — подчеркнул он.
Сырский утверждает, что украинские военные проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери. В таких условиях главная задача – усилить оборону, в частности обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.
"Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения", – резюмировал главком.
- По данным Генштаба, самыми горячими направлениями уже длительное время остаются Кураховское и Покровское. Там ежесуточно происходит наибольшее количество боев на фронте.
- 11 ноября Сырский доложил на Ставке о существенном усилении украинских войск на Покровском и Кураховском направлениях.