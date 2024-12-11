Покровское направление. Сырский: РФ бросает все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону

Александр Сырский (Фото: Telegram-канал Сырского)

На Покровском направлении российские оккупанты бросают все имеющиеся силы, пытаясь прорвать украинскую оборону. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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Главком рассказал, что во время работы на Покровском направлении лично посетил военнослужащих 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

По словам Сырского, на Покровском направлении продолжаются бои с противником, превосходящим в живой силе.

"Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов", — добавил он.

Главком отметил, что бои носят "исключительно жесткий характер".

"Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", — подчеркнул он.

Сырский утверждает, что украинские военные проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери. В таких условиях главная задача – усилить оборону, в частности обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.

"Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения", – резюмировал главком.