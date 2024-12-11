Покровський напрямок. Сирський: Росіяни кидають всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону

Олександр Сирський (Фото: Telegram-канал Сирського)

На Покровському напрямку російські окупанти кидають всі наявні сили, намагаючись прорвати українську оборону. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Головком розповів, що під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав військовослужбовців 38 окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

За словами Сирського, на Покровському напрямку тривають бої з противником, який переважає у живій силі.

"Доводиться ухвалювати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів", – додав він.

Головком зазначив, що бої носять "виключно жорсткий характер".

"Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", – наголосив він.

Сирський стверджує, що українські військові проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат. У таких умовах головне завдання – посилити оборону, зокрема забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

"Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження", – резюмував головком.