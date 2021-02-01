Покушение на генерала Наумова. СБУ изучает возможную связь Нескоромного со спецслужбами РФ

Служба безопасности изучит возможные связи со спецслужбами России бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации покушения на начальника внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

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"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", – сказал Баканов.

Он сообщил, что обнародованные записи разговоров фигурантов подтверждают, что поводом для подготовки заказного убийства Наумова является его профессиональная деятельность – он не позволял подозреваемым назначить своих людей на должности в СБУ.

23 января СБУ заявила о задержании сотрудника штаба антитеррористического центра при СБУ, который якобы готовил убийство по заказу другого работника СБУ. Организатор предлагал за убийство $50 000.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что задержан полковник СБУ Юрий Расюк по подозрению в подготовке убийства Наумова, заказчик – Нескоромный.

Суд арестовал Расюка на два месяца без права залога. Следователи в ходатайстве о мере пресечения для Расюка отметили, что якобы допускалась смерть Наумова. LIGA.net не исключает, что задача именно убить Наумова не озвучивалась, а стала лишь интерпретацией следователей.

не исключает, что задача именно убить Наумова не озвучивалась, а стала лишь интерпретацией следователей. В окружении Баканова, по мнению Бутусова, идут "криминальные разборки между группами влияния". В экономических подразделениях СБУ якобы существует практика вымогательства. И именно борьба за это стала причиной скандала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что за Нескоромным якобы стоит экс-глава ОП Андрей Богдан. По словам Подоляка, осенью 2019 года Богдан якобы лоббировал назначение Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему борьбу с коррупцией и оргпреступностью. Нескоромный якобы хотел вернуться в СБУ, но ему мешал Наумов.

27 января СБУ заявила, что сообщила о подозрении Нескоромному. Он объявлен в розыск. Также ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, подтверждающие подготовку преступления.

29 января Бутусов сообщил, что Расюк пошел на соглашение со следствием и даст показания против Нескоромного.

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Наталия Медведева

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