UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Покушение на Шефира. Полиция обследует 430 гектаров леса, подключили водолазов: видео

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 18:36
Покушение на Шефира. Полиция обследует 430 гектаров леса, подключили водолазов: видео - Фото
Фото: Отдел коммуникации полиции Киевской области

Полиция обследует более 430 гектаров леса, ближайшие водоемы и населенные пункты к месту покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. К осмотру местности присоединились водолазы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Полиция Киевской области вместе с Национальной гвардией Украины и работниками ГСЧС сейчас обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты. Работники ГСЧС начали обзор ближайших водоемов, подключились водолазы", — говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска и следователи опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка и транспортные средства, которые передвигались в радиусе совершения преступления.

Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Эксперты продолжают обследование автомобиля Шефира. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин ранее сообщил, что правоохранители обнаружили более 20 гильз, 12 пуль попало в автомобиль, две – в водителя.

Читайте также: "Это послание президенту". Зачем стреляли в первого помощника Зеленского: все подробности

Владислава Михайленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция ГСЧС нацгвардия покушение водолазы Сергей Шефир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 