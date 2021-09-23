Покушение на Шефира. Полиция обследует 430 гектаров леса, подключили водолазов: видео

Полиция обследует более 430 гектаров леса, ближайшие водоемы и населенные пункты к месту покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. К осмотру местности присоединились водолазы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Полиция Киевской области вместе с Национальной гвардией Украины и работниками ГСЧС сейчас обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты. Работники ГСЧС начали обзор ближайших водоемов, подключились водолазы", — говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска и следователи опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка и транспортные средства, которые передвигались в радиусе совершения преступления.

Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Эксперты продолжают обследование автомобиля Шефира. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин ранее сообщил, что правоохранители обнаружили более 20 гильз, 12 пуль попало в автомобиль, две – в водителя.

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Владислава Михайленко

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