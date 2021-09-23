Покушение на Шефира. Венедиктова сообщила, когда можно ожидать результатов расследования

Результаты расследования нападения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, не стоит ждать в ближайшее время, потому что преступники "действовали профессионально". Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала Украина 24.

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"Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали", – заявила она.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли раскрыть это преступление по горячим следам, генпрокурор подчеркнула, что злоумышленники "знали, что делали".

"Судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это (быстро раскрыть преступление, – ред.) сделать невозможно", – отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что после покушения правоохранители провели совместное совещание со всеми силовыми блоками, которые были привлечены и задействованы. Также для расследования будет создана специальная следственная группа.

22 сентября 2019 года под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.

Полиция рассматривает три основные версии нападения. В том числе рассматривается версия о причастности иностранных спецслужб.

Президент Владимир Зеленский видит одной из вероятных версий покушения на своего первого помощника сопротивление групп, которые "раньше все контролировали".

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Елизавета Кумбер

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